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В стране и мире | Олимпийская чемпионка Мамун объяснила отказ вернуться в спорт

25.12.2017|12:34
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун не вернется в спорт из-за болей в спине. Об этом она рассказала агентству «Р-Спорт».

«После Олимпиады думала, что, возможно, дальше продолжу соревноваться. Но спина болела с 2014 года, после Олимпиады старалась активно ее восстанавливать, лечиться, ездила и на Алтай на базу. И Ирина Александровна Винер-Усманова сказала: "Я тебе годик дам отдохнуть, как Алина Кабаева погуляешь, поживешь и вернешься обратно"», — рассказала Мамун.

По словам гимнастки, больная спина не позволила ей вернуться. «Если сижу за рулем больше часа — у меня болит спина, что-нибудь тяжелое подниму — у меня болит спина, долго похожу — тоже болит. И поняла, что это, несмотря на все лечения, беспокоит меня даже в обычной жизни», — сказала она.

О завершении карьеры 22-летняя гимнастка объявила в ноябре 2017 года. На Олимпийских играх 2016 года она завоевала золотую медаль в личном многоборье. Второе место заняла ее соотечественница Яна Кудрявцева, которая ушла из спорта в ноябре 2016-го. На счету Мамун также семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы в европейских первенствах.

Источник — lenta.ru
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