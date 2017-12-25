25.12.2017 | 15:24

Пассажирский автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Фотографии очевидцев появились в Twitter и «ВКонтакте».

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что это произошло на Можайском шоссе. По данным собеседника агентства, четыре человека погибли, 15 пострадали.

«Интерфакс» уточняет, что автобус въехал с дороги на тротуар и затем врезался в подземный переход в районе дома № 2 на Славянском бульваре. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что транспорт следовал по маршруту до «Сколково».