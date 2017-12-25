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В стране и мире | Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре

25.12.2017|15:24
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Пассажирский автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Фотографии очевидцев появились в Twitter и «ВКонтакте».

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что это произошло на Можайском шоссе. По данным собеседника агентства, четыре человека погибли, 15 пострадали.

«Интерфакс» уточняет, что автобус въехал с дороги на тротуар и затем врезался в подземный переход в районе дома № 2 на Славянском бульваре. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что транспорт следовал по маршруту до «Сколково».

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2017 15:31|

задолбали своми бутерами с микроволнофкой

Гость|25.12.2017 15:32|

penzainform.ru писал(a):

Пассажирский автобус
возомнил себя электричкой

Гость|25.12.2017 15:32|

Гость писал(a):

своми бутерами с микроволнофкой
Завтраг буртаса.

Гость|25.12.2017 15:37|

Гость писал(a):

своми бутерами с микроволнофкой

Завтраг буртаса.

это ужин

Гость|25.12.2017 15:41|

Гость писал(a):

это ужин
Зряплата в бутастане, согласно официальным данным 35000руб/мес, такште не прибедняйса.

Гость|25.12.2017 15:49|

Гость писал(a):

Зряплата в бутастане, согласно официальным данным 35000руб/мес, такште не прибедняйса.
а в холупе видел в какой я живу,тока панасоник печка, кольбаска с сыром из пальмового масля

Гость|25.12.2017 15:51|

Гость писал(a):

задолбали своми бутерами с микроволнофкой
Непрофессионально снятый ролик. Когда переносит тарелку от микроволновки до стола бутерброды меняют своё расположение. Три монтажных склейки, хотя можно было снять одним панорамным куском.

Гость|25.12.2017 15:56|

penzainform.ru писал(a):

въехал в подземный переход
а где же 01,02,03?

Гость|25.12.2017 16:02|

Гость писал(a):

монтажных склейки, хотя можно было снять одним панорамным куском.
Да, обратите внимание на кусок сыра: сначала он расплавлен, а в самом конце снова только отрезан

Гость|25.12.2017 16:05|

Гость писал(a):

на кусок сыра: сначала он расплавлен, а в самом конце снова только отрезан
ясно дело он из гмо: пальмовое масло, жира всякие не хорошие трансгеннные, ароматизаторы консерванты

Гость|25.12.2017 16:16|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
монтажных склейки, хотя можно было снять одним панорамным куском.
Да, обратите внимание на кусок сыра: сначала он расплавлен, а в самом конце снова только отрезан
Насчитал пять монтажных склеек. Наконец-то пензяцкие деятели телевизионных искусств переплюнули знаменитую сцену падения грузовика с моста в сцене погони "Терминатор 2", там только четыре монтажных склейки. Ролик с падением бутерброда на стол наша гордость!

Гость|25.12.2017 16:37|

Гость писал(a):

Насчитал пять мон

Ушлепок, люди погибли, ты здесь потешаешься. потом ноешь что тебе колбасу в каждом ролике показывают. Это и есть твое благосостояние, посмотрел, утрись и клацай теперь по клаве. придурок.

Гость|25.12.2017 16:44|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Насчитал пять мон

Ушлепок, люди погибли, ты здесь потешаешься. потом ноешь что тебе колбасу в каждом ролике показывают. Это и есть твое благосостояние, посмотрел, утрись и клацай теперь по клаве. придурок.

А кто-то подумал о том, что неэтично размещать рекламный ролик с чайком-бутербродиком перед новостями с трагическим происшествием.

Гость|25.12.2017 16:45|

penzainform.ru писал(a):

Пассажирский автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве
Водитель гастарбайтер?

Гость|25.12.2017 16:49|

Гость писал(a):

неэтично размещать рекламный ролик с чайком-бутербродиком перед новостями с трагическим происшествием.
Кому война, кому мать родна

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Имя: Гость
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