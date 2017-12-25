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В стране и мире | Американке предъявили счет за электричество на 284 миллиарда долларов

25.12.2017|12:36
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Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански получила счет за электричество на 284 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По ее словам, она была шокирована, когда узнала о своем «долге» перед энергетической компанией Penelec. Как указывает Business Insider, сумма, которую женщине якобы предстояло выплатить до ноября 2018 года, превышает рыночную стоимость Walmart — крупнейшего частного работодателя США.

«Если мы продадим все, что у нас есть, то нам понадобится еще около 100 лет на оплату этого счета», — прокомментировала ситуацию Хоромански.

Ситуация разрешилась после звонка сына Хоромански в Penelec. В компании признали, что ошиблись при выставлении счета, после корректировки Хоромански осталась должна Penelec 284 доллара. Также она попросила сына подарить ей на Рождество монитор сердечного ритма.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2017 12:47|

Биточки майнила в погребе!

Гость|25.12.2017 12:51|

А у нас потребовали бы с начало оплатить, а потом судиться...

Гость|25.12.2017 13:07|

ну и тупые эти американцы...не могли поменьше сумму нарисовать))

Гость|25.12.2017 13:28|

Гость писал(a):

ну и тупые эти американцы...не могли поменьше сумму нарисовать))
Ага, у нас надо председателю ТСЖ ЖЫпп новый купить- каждому по 10 рублей в квитанции прибавил-никто не заметил.

С 100 тыщ квартир- лям чистыми. А есть тсж и гораздо крупнее. И волки целы и овцы сыты))

Гость|25.12.2017 14:34|

Гость писал(a):

Биточки майнила в погребе!
Да нет!Судя по счёту ,она, рептилоид,энергонакопители на своём крейсере под заряжала.

Гость|25.12.2017 15:02|

Ситуация разрешилась после звонка сына Хоромански в Penelec. В компании признали, что ошиблись при выставлении счета,

Я вот не пойму,а че тогда портал пензаинформ стал публиковать новость. Новости-то не стало.

Гость|25.12.2017 15:27|

284 миллиарда рублей сумма заранее была не реальной,но пензаинфом как тролль-маньяк ее публикует

Гость|25.12.2017 16:26|

Гость писал(a):

Я вот не пойму,а че тогда портал пензаинформ стал публиковать новость. Новости-то не стало.
то что не стало новости - это очередная новость)

Гость|25.12.2017 16:39|

В Америке всё плохо, нищета кругом и грязь.

Имя: Гость
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