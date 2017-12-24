Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 дек 2017|17:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

В стране и мире | Спутники ГЛОНАСС перепрошьют

24.12.2017|14:27
Печать

Компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. Решетнева в 2018 году обновит программное обеспечение спутников «Глонасс-М» для повышения качества навигации. Об этом сообщается в корпоративной газете предприятия «Сибирский спутник».

ИСС выпустит обновленный контрольный документ для сигналов спутников, благодаря которому радиоволны будут меньше подвержены изменениям при прохождении через слои атмосферы.

Необходимость перепрошить спутники в ИСС объяснили тем, что сейчас «Глонасс-М» составляют основу орбитальной группировки, и с учетом наземного резерва в шесть космических аппаратов они будут преобладать еще не менее восьми лет.

Разработку глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) начали еще в СССР, с 2003 года «Роскосмос» запускает аппараты «Глонасс-М». В декабре 2015-го разработчики объявили о завершении создания ГЛОНАСС.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|24.12.2017 14:37|

Заплатки поставят?

Гость|24.12.2017 15:29|

penzainform.ru писал(a):

«Глонасс-М» для повышения качества навигации.

Пусть их освятят и больше ни каких затрат. Дешево и на многие лета.

Гость|24.12.2017 16:03|

Швейные машинки уже погружены на борт ракеты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!