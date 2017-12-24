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В стране и мире | Китай испытал гигантский самолет-амфибию

24.12.2017|13:21
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Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет, сообщает «Синьхуа».

Испытания прошли на аэродроме города Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Взлет состоялся в 09:39 по местному времени и прошел в штатном режиме. Полет AG600 длился около часа.

Главный конструктор самолета Хуан Линцай (Huang Lingcai) отметил, что Китай — одна из немногих стран, способных построить огромный самолет-амфибию.

AG600 предназначен для тушения пожаров. Самолет-амфибия оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями. Длина AG600 составляет 39,6 метра, а размах крыла достигает 38,8 метра. Его максимальная взлетная масса — 53,5 тонны, а максимальная крейсерская скорость — 500 километров в час.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.12.2017 15:29|

penzainform.ru писал(a):

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет,
А-40 «Альбатрос» (Бе-42, изделие «В», по кодификации НАТО: Mermaid) — советский многоцелевой самолёт-амфибия,больше и по т.х. намного лучше,длина-45,7 м.,размах крыла-42,5 м,макс.взлётная масса-90 т.,макс скорость-800 км/ч.Китайский AG-600 это Shaanxi Y-8-копия советского Ан-12 из которого сделали амфибию.

Гость|24.12.2017 15:54|

Это удар в спину Плешивого .

Имя: Гость
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