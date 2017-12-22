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В стране и мире | Вулкан приравняли в правах к человеку

22.12.2017|15:24
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Вулкан Таранаки в Новой Зеландии получил права человека по инициативе местных властей, сообщает The Guardian.

Правительство государства подписало меморандум о взаимопонимании с восемью племенами маори, в соответствии с которым гора формально признана юридическим лицом с правами, эквивалентными правам человека. Теперь вред, нанесенный Таранаки, будет приравниваться ко вреду, причиняемому племени маори.

Документ нужен не только для того, чтобы подчеркнуть историческую и территориальную связь между горами и племенами, но в первую очередь для охраны природного объекта: Таранаки очень популярен у туристов. По мнению властей Новой Зеландии, его новый статус станет наиболее эффективным способом сохранить вулкан.

Таранаки является спящим вулканом, последнее его извержение зафиксировано в 1775 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2017 15:39|

этот безумный безумный мир !

Гость|22.12.2017 17:58|

Гость писал(a):

этот безумный безумный мир !
вулкан умный,статусный.

Гость|22.12.2017 21:56|

Вулкан, оо, теперь там можно поднять бабло на катране!

Имя: Гость
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