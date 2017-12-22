22.12.2017 | 14:51

Жительница Перми, задолжавшая по алиментам более 100 тысяч рублей, попыталась спрятаться от приставов в сумке. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, женщина неоднократно ускользала от карауливших квартиру сотрудников ведомства. В ходе очередного визита они заметили в комнате этой женщины шевелящуюся сумку.

«Сотрудники службы аккуратно расстегнули молнию, перед ними предстала разыскиваемая должница, пластичности которой можно было позавидовать: свернувшись калачиком, она с невинным видом смотрела на присутствующих», — отмечается в сообщении.

Гражданку доставили в отдел судебных приставов, там в отношении нее составили два протокола об административном правонарушении о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (часть статьи 5.35 КоАП). После суд приговорил ее к 50 часам обязательных работ.

19 декабря сообщалось, что в Новосибирске приставы устроили засаду на безработного должника прямо в очереди за IPhone X. Мужчине пришлось тут же в магазине отдать сотрудникам ведомства отложенные на покупку гаджета средства.

По данным Верховного суда, россияне по состоянию на декабрь 2017 года задолжали по алиментам в общей сложности более 100 миллиардов рублей.