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В стране и мире | Должница из Перми поразила приставов пластичностью

22.12.2017|14:51
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Жительница Перми, задолжавшая по алиментам более 100 тысяч рублей, попыталась спрятаться от приставов в сумке. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, женщина неоднократно ускользала от карауливших квартиру сотрудников ведомства. В ходе очередного визита они заметили в комнате этой женщины шевелящуюся сумку.

«Сотрудники службы аккуратно расстегнули молнию, перед ними предстала разыскиваемая должница, пластичности которой можно было позавидовать: свернувшись калачиком, она с невинным видом смотрела на присутствующих», — отмечается в сообщении.

Гражданку доставили в отдел судебных приставов, там в отношении нее составили два протокола об административном правонарушении о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (часть статьи 5.35 КоАП). После суд приговорил ее к 50 часам обязательных работ.

19 декабря сообщалось, что в Новосибирске приставы устроили засаду на безработного должника прямо в очереди за IPhone X. Мужчине пришлось тут же в магазине отдать сотрудникам ведомства отложенные на покупку гаджета средства.

По данным Верховного суда, россияне по состоянию на декабрь 2017 года задолжали по алиментам в общей сложности более 100 миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2017 22:32|

Надо было ее в этой сумке зафиксировать и воткнуть ей по самые помидоры.

Гость|22.12.2017 23:09|

Гость писал(a):

Надо было ее в этой сумке зафиксировать и воткнуть ей по самые помидоры.
ну откуда у должницы помидоры-то???? у нее ГЛАНДЫ!!!!

Имя: Гость
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