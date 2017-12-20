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В стране и мире | Регионы получат 55 миллиардов рублей

20.12.2017|10:16
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Правительство выделит регионам дополнительные 55 миллиардов рублей на бюджетные кредиты для рефинансирования долгов. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

«Это обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов федерации и рефинансирования долговых обязательств регионов», — отмечается в документе.

В конце ноября правительство выделило из резервного фонда 11,6 миллиарда рублей дотаций на финансирование расходов 23 регионов страны, в том числе на зарплаты бюджетникам.

Месяцем ранее Верховный совет Хакасии опубликовал обращение к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором депутаты назвали ситуацию в республике катастрофической. Они попросили выделить региону из федерального бюджета 28,2 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин в сентябре призвал освободить региональные бюджеты от закредитованности. Глава государства поручил правительству до конца октября разработать программу по реструктуризации бюджетных кредитов регионам.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.12.2017 10:50|

Банкиры богатеют?

Имя: Гость
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