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В стране и мире | Международный паралимпийский комитет отказался восстанавливать россиян в правах

20.12.2017|13:39
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Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Вопрос об участии россиян в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен в конце января. Заседание исполкома организации состоялось 19 декабря.

В тот же день стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве не только при живом общении, но и в социальных сетях. Об этом сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.12.2017 13:58|

penzainform.ru писал(a):

В тот же день стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве не только при живом общении, но и в социальных сетях.
осталось только вообще запретить общаться

Гость|20.12.2017 14:08|

Пока не потеряли то, что свято,

Во имя тех, кто не пришёл с войны,

Не продавайте Родину, ребята!

Не стоит та медаль такой цены!

Спортивный бой всегда зовёт к экрану.

И слава тем, кто победил в бою!

Но эти игры я смотреть не стану.

Здесь унижают Родину мою.

Гость|20.12.2017 14:37|

Свои игры надо делать.

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