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В стране и мире | Российским паралимпийцам запретили упоминать гражданство

19.12.2017|12:40
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Спортсменам, получившим допуск на отборочные соревнования к Паралимпиаде 2018 года, запретили упоминать гражданство. Об этом ТАСС сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать (решение Международного паралимпийского комитета, МПК — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Громова.

Тренер также рассказала об отношении к россиянам представителей других стран: «Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо».

Российские спортсмены получили право выступить на Паралимпиаде-2018 под флагом МПК из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России. Вопрос об их участии на соревнованиях в Корее рассмотрят 19 декабря на заседании исполкома МПК. Решение будет объявлено через трое суток.

В начале августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР в организации и не допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Поводом для санкций послужил доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.12.2017 13:04|

penzainform.ru писал(a):

Нам нельзя использовать

Как надо так низко опуститься что бы выпрашивать к себе у врагов милость, или милостыню. Не стыдно ли в душе променяв Родину на разрешение поучаствовать на чужом мероприятии говорить об плохом к себе отношении и на Родине и от врагов? Такое отношение закономерно.

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