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В стране и мире | Водителей автомашин обязали носить спецформу

16.12.2017|16:37
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Правительство России внесло в правила дорожного движения пункт, обязывающий водителей транспортных средств иметь светоотражающий жилет. Постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

«Водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала», — говорится в сообщении.

Указывается, что введенная ранее обязанность иметь светоотражающие предметы пешеходам значительно сократила количество наездов на них в темное время суток.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.12.2017 17:04|

Теперь жилетки будут в дифиците.

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