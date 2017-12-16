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В стране и мире | Террористы ИГ собирались подорвать себя в Казанском соборе Петербурга

16.12.2017|10:14
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Террористы, задержанные в ходе спецоперации ФСБ в Санкт-Петербурге, намеревались совершить взрыв 17 декабря в Казанском соборе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Давая показания суду во время рассмотрения вопроса об аресте, задержанный житель Санкт-Петербурга 18-летний Евгений Ефимов пояснил, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря взорвать Казанский собор», — сказала Лебедева.

Она отметила, что ходатайство поступило из Следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и было удовлетворено — Ефимов будет находиться под стражей до 13 февраля 2018 года. Пока его обвиняют только в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

Других ходатайств об аресте в суды Санкт-Петербурга не поступало, уточнила руководитель объединенной пресс-службы.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России распространил заявление о задержании семи участников законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые «намеревалась совершить самоподрыв в одном из культовых учреждений Санкт-Петербурга».

После этого ФСБ опубликовала видео с моментом задержания участников банды. Один из них дал на камеру признательные показания в изготовлении взрывчатки, именно он и был взят под стражу.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, операция была проведена еще накануне в нескольких регионах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Следствие по делу будет вести региональное УФСБ, и, скорее всего, в ближайшее время всем участникам будут предъявлены и другие обвинения, в частности в покушении на совершение террористического акта и участие в террористической организации.

«По предварительным данным, Ефимов должен был изготовить взрывные устройства, а остальные участники группировки — совершить теракт. Их роль в готовившемся теракте устанавливается», — уточнил собеседник издания.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.12.2017 10:36|

penzainform.ru писал(a):

намеревались совершить взрыв 17 декабря в Казанском соборе.
Соборы, церкви, мечети являются объектами повышенной опасности, примеров в Египте, Сирии и др.предостаточно.

Гость|16.12.2017 10:50|

Отсюда мораль: надо сокращать их количество в целях безопасности.

Гость|16.12.2017 10:52|

А нам здоровье подрывают!!!отопление нет ул.Островского д3!

Имя: Гость
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