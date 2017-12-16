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В стране и мире | Россия и Египет договорились о возобновлении полетов

16.12.2017|10:02
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Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минавиации Египта Шерифа Фатхи, авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля. Кроме того, он отметил, что в апреле стороны обсудят открытие чартерных рейсов.

«Мы также условились продолжить свои контакты весной, примерно в апреле месяце, будем продолжать свои переговоры относительно решения по остальным аэропортам Египта», — сказал Фатхи после подписания протокола по авиабезопасности.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса России, подписанный протокол начнет временно применяться уже через 30 дней.

«Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами», — привели в пресс-службе слова главы министерства Максима Соколова. «Впереди предстоит много работы, так как нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится», — добавил министр.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

Источник — lenta.ru
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