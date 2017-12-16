16.12.2017 | 11:17

«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы в России, посвященные саморазвитию. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает ТАСС.

По данным поисковика, больше всего россияне хотели бы научиться творческим занятиям — играть на гитаре, петь и рисовать. В десятку популярных запросов также попали «как научиться подтягиваться на турнике с нуля», «как научиться целоваться», «как научиться красиво писать».

Многие интересовались тем, как стать популярным блогером, трейдером, риелтором и менеджером по продажам. Помимо этого, российские пользователи сети пытались заставить себя похудеть, взяться за учебу и начать заниматься спортом. Некоторые искали советов, как перестать беспокоиться, стесняться, материться, жрать, грызть ногти и даже мастурбировать.

Данные были собраны сотрудниками «Яндекса» с 1 января по 30 ноября 2017 года.

Ранее в декабре поисковик представил список самых популярных мужчин-знаменитостей, интересовавших россиян на протяжении уходящего года. Список возглавил поп-певец Дима Билан, второе место досталось телеведущему Андрею Малахову, покинувшему в августе шоу «Пусть говорят». На третьей строчке — народный артист СССР Армен Джигарханян, в конце октября обвинивший супругу в попытке захватить его театр.