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В стране и мире | Названы самые популярные желания россиян

16.12.2017|11:17
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«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы в России, посвященные саморазвитию. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает ТАСС.

По данным поисковика, больше всего россияне хотели бы научиться творческим занятиям — играть на гитаре, петь и рисовать. В десятку популярных запросов также попали «как научиться подтягиваться на турнике с нуля», «как научиться целоваться», «как научиться красиво писать».

Многие интересовались тем, как стать популярным блогером, трейдером, риелтором и менеджером по продажам. Помимо этого, российские пользователи сети пытались заставить себя похудеть, взяться за учебу и начать заниматься спортом. Некоторые искали советов, как перестать беспокоиться, стесняться, материться, жрать, грызть ногти и даже мастурбировать.

Данные были собраны сотрудниками «Яндекса» с 1 января по 30 ноября 2017 года.

Ранее в декабре поисковик представил список самых популярных мужчин-знаменитостей, интересовавших россиян на протяжении уходящего года. Список возглавил поп-певец Дима Билан, второе место досталось телеведущему Андрею Малахову, покинувшему в августе шоу «Пусть говорят». На третьей строчке — народный артист СССР Армен Джигарханян, в конце октября обвинивший супругу в попытке захватить его театр.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.12.2017 11:33|

penzainform.ru писал(a):

«как научиться красиво писать».
То же, что и со вкусом - либо есть, либо нет. В час, минуту, секунду рождения планеты выстраиваются определенным образом, и тогда уже все известно об этой новой жизни в физике.

Гость|16.12.2017 12:13|

Гость писал(a):

То же, что и со вкусом - либо есть, либо нет. В час, минуту, секунду рождения планеты выстраиваются определенным образом, и тогда уже все известно об этой новой жизни в физике.
Личто знаю человека, который за месяц исправил почерк на каллиграфический.

Гость|16.12.2017 12:26|

Гость писал(a):

исправил почерк на каллиграфический.
Так то почерк, попробуй обучи говорить складно и занятно, чтобы интересно было слушать и читать. Это именно от природы, дает быстрый меркурий.

Гость|16.12.2017 12:27|

Гость писал(a):

Личто знаю человека, который за месяц исправил почерк на каллиграфический.
знакомо всем слово - натюрморт. для западного чела - мёртвая природа. для россиянина - фрукты-овощи-дичь (для тела), цветы (для души) - трансформация живого в живое, с любованием и удовольствием, вектор в бесконечное будущее. так и приколы (полу-приколы, простое любопытство) - только для яндекса - всерьёз. или они мечтают таким методом оболванить дарагих разиян?

Гость|16.12.2017 12:27|

Гость писал(a):

В час, минуту, секунду рождения планеты выстраиваются определенным образом,
И над определенной территорией планеты земля.

Гость|16.12.2017 12:32|

Парламентская республика в России

Гость|16.12.2017 12:32|

Гость писал(a):

В час, минуту, секунду рождения планеты выстраиваются определенным образом,

И над определенной территорией планеты земля.

ну, допустим, на крапиву, тараканов, блох и крыс - самую изотопную часть биона Земли - не влияет не в микро, не в макро- масштабах

Гость|16.12.2017 12:35|

Тараканы и блохи пользуются яндексом?

Гость|16.12.2017 12:37|

Гость писал(a):

Парламентская республика в России
всё, что было в Истории, в цивилизациях, социумах - было в СССР. космического масштаба достижения - во всём. и не надо про вечно загнивающий, но преуспевающий - запад. он - каин, убийца, вор современников и мародёр Истории - успевает первым. и так будет - пока массам вбивают в головы котолеопольдовские мировоззрения

Гость|16.12.2017 12:37|

В статье о запросах людей, а я о том, что научиться что-либо делать талантливо вы не сможете, если не дано. Если медведь на ухо наступил, то всё.

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