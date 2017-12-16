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В стране и мире | Мужчина решил купить биткоины на 20 миллионов рублей в кафе и лишился денег

16.12.2017|12:31
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Неизвестные забрали у покупателя криптовалюты более 20 миллионов рублей и скрылись. Об этом сообщает в субботу, 16 декабря, РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина решил купить биткоины. Он встретился с продавцами в одном из кафе в центре Москвы и отдал за криптовалюту 300 тысяч евро и 50 тысяч долларов (около 20,7 миллиона и 2,9 миллиона рублей соответственно). Злоумышленники забрали деньги, однако не выполнили свою часть сделки и скрылись.

Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенников.

По данным сервиса CoinMarketCap, один биткоин в настоящее время стоит 17 969 долларов. 14 декабря капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов.

Источник — lenta.ru
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