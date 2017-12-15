Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 дек 2017|15:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.43  |  $  58.90
 

В стране и мире | В WADA ответили Путину

15.12.2017|14:33
Печать

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о давлении на организацию. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50 процентов состоит из представителей спорта и на 50 процентов — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год», — сказал представитель организации.

В четверг, 14 декабря, Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление. Он также признал ошибкой назначение Григория Родченкова на пост директора «Антидопингового центра» (московская антидопинговая лаборатория).

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». На следующий день президент России Владимир Путин одобрил участие россиян в ОИ под нейтральным флагом и заявил, что Россия сама отчасти виновата в том, что национальную сборную отстранили от участия в Олимпиаде.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!