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В стране и мире | Улюкаева признали виновным во взяточничестве

15.12.2017|12:09
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Бывший глава Министерства экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев признан виновным во взяточничестве. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Замоскворецкого суда Москвы, где сегодня должны огласить приговор по делу экс-министра.

«Улюкаев виновен в получении взятки», — огласила решение судья Лариса Семенова.

Ранее подсудимый пообщался с журналистами и сообщил, что ожидает справедливого приговора и готовится к долгой и счастливой жизни. Одна из женщин, присутствующих в суде, передала Улюкаеву букет из пяти белых роз, чтобы поддержать его. Представительница Святоалексеевского монастыря направила подсудимому послание о том, что за него будут молиться.

В своем последнем слове бывший глава МЭР опроверг обвинения в получении взятки от «Роснефти».

По версии следствия, будучи главой Минэкономразвития, чиновник требовал от компании два миллиона долларов за то, чтобы одобрить сделку по приватизации «Башнефти». Прокуратура попросила для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима.

Источник — lenta.ru
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