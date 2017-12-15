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В стране и мире | Улюкаева отправили в колонию строгого режима на восемь лет

15.12.2017|14:23
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Бывшему главе Министерства экономического развития (МЭР) Алексею Улюкаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Замоскворецкого суда Москвы.

Кроме того, бывшему министру назначен штраф в размере 130 миллионов рублей.

«При вынесении наказания суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей», — отметила судья Лариса Семенова.

Ранее сообщалось, что бывший глава Министерства экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев был признан виновным во взяточничестве. «Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку», — огласила решение судья.

Как отмечает РИА Новости, защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева решила обжаловать приговор еще до того, как он был оглашен до конца.

Прокурор просил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима. Бывший министр, в свою очередь, попросил суд оправдать его и привлечь главу «Роснефти» Игоря Сечина за ложный донос.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.12.2017 15:01|

Такое фуфло втирают нам тут))))))))))

Гость|15.12.2017 15:04|

д всех вас в одну бочку.

Гость|15.12.2017 15:23|

Впереди еще остальные судебные инстанции. Вероятнее всего адвокаты обжалуют приговор.

"Пакет" заключается в показаниях Феоктистова, а ему сказал Сечин. Сам в суд не явился и его показания сегодня суд не зачитывал. Все шито белыми нитками. ЕСПЧ жалобу удовлетворит, т.к множество нарушений Конвенции ООН. Верховному суду придется все заново пересматривать.

Но Улюкаев пока отдохнет. А наказали его за что-то другое.

Имя: Гость
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