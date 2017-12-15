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В стране и мире | Набиуллина допустила выкуп госдолга из-за санкций США

15.12.2017|17:48
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Центробанк не исключает возможности покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций США на российский суверенный долг. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает Rambler News Service.

«Мы это не исключаем, но не факт, что мы посчитаем целесообразным применять этот инструмент», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее 15 декабря совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 7,75 процента годовых.

5 декабря Reuters сообщил о том, что богатые россияне, столкнувшиеся с возможностью новых санкций со стороны США в 2018 году, предложили идею введения специальных бондов, с помощью которых можно будет создать благоприятные условия для возвращения средств в Россию.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. В течение полугода после его принятия Конгресс США должен собраться для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Центробанк в сентябре оценил потенциальное влияние возможного расширения санкций на российский финансовый рынок.

Источник — lenta.ru
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