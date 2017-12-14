Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 дек 2017|16:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.40  |  $  58.71
 

В стране и мире | Россия увеличит расходы на здравоохранение

14.12.2017|15:55
Печать

Общее финансирование медицинских расходов будет увеличено с 3,8 до 4,1 процента от ВВП России. Об этом заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, которую транслирует Первый канал.

Глава государства также отметил необходимость сохранения малых форм оказания медпомощи в небольших поселках и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). «По населенным пунктам, где меньше 100 человек, — это должны быть передвижные пункты», — отметил Путин.

По словам президента, сегодня «немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологической медпомощи». При этом он отметил, что укрупнение и сокращение сети медучреждений в регионах было «не всегда обоснованным».

Путин подчеркнул, что в России «хорошие показатели снижения смертности от ДТП, заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулеза». Однако в отношении онкологических заболеваний эти показатели по-прежнему не дотягивают до современных требований, отметил он.

Президент также добавил, что в связи с увеличением средней продолжительности жизни растет и число людей с тяжелыми заболеваниями. Он пообещал, что государство постарается сделать все возможное для обеспечения их лекарствами и увеличит количество средств, выделяемых на эти цели.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!