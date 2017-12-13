13.12.2017 | 16:03

Сборная Канады по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявляется в открытом письме федерации биатлона страны президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу. Текст обращения приводит NRK.

«Решение проводить в России соревнования противоречит решению МОК, который отстранил всех россиян от Олимпиады в Пхенчхане-2018. Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал», — говорится в сообщении.

Андерс Бессеберг не стал препятствовать канадцам в их решении, заявив, что никто не обязан ехать в Россию.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года и станет последним в сезоне. На нем будут подведены итоги биатлонного сезона, названы победители общего зачета Кубка мира и вручены главные трофеи.

В марте этого года от участия в этапе в Тюмени отказалась чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира Габриэла Коукалова. В итоге Союз биатлонистов России добровольно отказался от соревнований, которые были перенесены в финский Контиолахти.