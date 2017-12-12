12.12.2017 | 16:20

В Италии введен режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за прекращения поставок российского газа через аварийный распределительный хаб в Австрии.Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития страны.

В ведомстве подчеркнули, что поставки топлива итальянским потребителям будут обеспечены в любом случае за счет запасов, находящихся в подземных хранилищах.

Ранее 12 декабря в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене (Австрия) начались перебои в поставках топлива потребителям. Помимо Италии, без российского газа остались Венгрия и Словения.

Австрийская полиция в своем Twitter утверждает, что причиной взрыва стала техническая неисправность. В аварии погиб один человек, травмы и ожоги получили от 18 до 60 сотрудников предприятия.

Центрально-европейский хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли этим видом топлива.