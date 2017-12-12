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В стране и мире | Путин отложит повышение налогов до выборов

12.12.2017|10:21
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Правительство не решилось запустить налоговую реформу до выборов. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на копию правительственного доклада президенту Владимиру Путину.

По словам собеседников издания, никто из чиновников не знает, кто войдет в следующее правительство, поэтому не хочет брать на себя ответственность за радикальные преобразования. Пока решено не запускать реформу — слишком много проблем она влечет за собой, пишет газета.

Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников и снизить страховые взносы в обмен на рост налога на добавленную стоимость (НДС).

Предполагалось, что налоговый маневр будет способствовать выходу бизнеса из тени, а это приведет к росту доходов бюджета в 2019–2020 годах на 450 миллиардов рублей, сообщил собеседник издания.

Реформы были бы болезненными для торговли, считает сотрудник крупного ретейлера, так как заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно. Тогда бы пострадали беднейшие слои россиян.

Дискуссия о налоговой реформе может продолжиться уже в новом правительстве после выборов, признают чиновники. Обсуждаются разные источники дополнительных доходов, в том числе за счет населения.

В конце 2016 года президент Владимир Путин поручил к декабрю нынешнего года подготовить предложения по налоговой реформе — как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018-2024 годах.

В марте 2017 года министр финансов Антон Силуанов предложил провести налоговый маневр. По его мнению, необходимо снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов. Маневр выгоден бюджету, но одновременно он приведет к «ограблению бедных» и не запустит экономический рост в стране, отмечали эксперты.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.12.2017 11:08|

Спасибо Царь-Батюшка!))))))))))))

Гость|12.12.2017 11:25|

Вот этих в списке ниже - мало, нам нужно БОЛЬШЕ налогов!

Допакцзы на топливо;

Налог на имущество с новой кадастровой стоимости (которая часто выше рыночной);

Платон;

Взносы на капремонт;

Замороженные накопительные пенсии, которые реквизируются в бюджет;

Утилизационный сбор на автомобили;

Налог Михалкова;

Закон Яровой и привет повышенные платежи за связь;

Повышение госпошлин на всевозможные документы (права, паспорта и т.п.);

Просто наглая девальвация рубля в два раза.

Гость|12.12.2017 11:26|

А вы голосуйте, голосуйте...

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