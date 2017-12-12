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В стране и мире | Названы самые популярные в 2017 году российские знаменитости

12.12.2017|14:22
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Поп-певец Дима Билан стал самым популярным мужчиной, интересовавшим россиян на протяжении 2017 года. Об этом свидетельствует статистика запросов «Яндекса», поступившая в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

Второе место досталось телеведущему Андрею Малахову, покинувшему в августе шоу «Пусть говорят». На третьей строчке — народный артист СССР Армен Джигарханян, в конце октября обвинивший супругу в попытке захватить его театр. В список также вошли ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников и рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин).

Среди женщин больше всего запросов получила оперная певица Мария Максакова. В конце 2016 года она переехала из России на Украину с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, а в марте 2017-го супруг певицы был застрелен киллером в центре Киева. Следствие по делу об убийстве продолжается.

На втором месте — исполнительница Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Певица не смогла принять участия в соревновании, так как Служба безопасности Украины закрыла ей въезд в страну. На третьем месте оказалась Диана Шурыгина, получившая известность благодаря секс-скандалу — будучи несовершеннолетней, она обвинила молодого человека в изнасиловании, его приговорили к трем годам тюрьмы.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.12.2017 14:44|

бредятина

Гость|12.12.2017 14:45|

1-й по популярности должен быть кто ? правильно...скоро выборы)

Имя: Гость
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