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В стране и мире | Чиновники наказали учителя за речь пожалевшего солдат вермахта школьника

12.12.2017|16:22
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Чиновники Нового Уренгоя нашли ответственных за резонансное выступление десятиклассника Николая Десятниченко в бундестаге. Отчет департамента образования города опубликовал на своей странице в Facebook активист Ростислав Журавлев.

Отмечается, что поездка учеников гимназии № 1 в бундестаг и подготовка их речи была самодеятельностью педагогов. Преподавателя немецкого языка, заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе Людмилу Кононенко решено проверить на соответствие занимаемой должности.

В материалах проверки сообщается, что предложение об участии в проекте поступило напрямую к Кононенко, и она самостоятельно приняла решение и начала подготовку учеников. В подготовке использовались материалы, присланные немецкой стороной, что не соответствует внутренним правилам гимназии.

К дисциплинарной ответственности привлечена директор школы Екатерина Кашникова за то, что не согласовала поездку на международное мероприятие с органами власти. Ей объявили выговор.

Проверку в школах Нового Уренгоя и, в частности, в городской гимназии начали после выступления Николая Десятниченко с речью в бундестаге о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве и попал в лагерь для военнопленных. В своем выступлении мальчик отметил, что многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать».

Свердловский блогер Сергей Колясников попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить Десятниченко и гимназию на нарушение статьи «Реабилитация нацизма». Кремль вступился за гимназиста.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.12.2017 16:38|

У нас лишь бы виноватого найти. В стране хз что творится, половину депутатского корпуса и две трети чиновников нужно в отставку отправлять, а они по всякой мелочи виноватых ищут.

Гость|12.12.2017 16:45|

penzainform.ru писал(a):

Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить Десятниченко и гимназию на нарушение статьи «Реабилитация нацизма». Кремль вступился за гимназиста.
теперь можно сделать верный вывод = что же есть патриотизм сегодня, для сегодняшнего пушечного мяса и для будущего = школьников. подставляйте вторую-третью-пятую - десятую щёку - "вы этого достойны"

Гость|12.12.2017 16:46|

Как учили, так и мыслит....Колина учительница истории Элла Яворская (Мищенко) родом с Украины. Её муж Олег Яворский, работающий преподавателем истории в новоуренгойском техникуме - оттуда же. Сын преподавательницы Анатолий Яворский живёт в Киеве, поддерживает "правосеков" и карательные батальоны. Украинское происхождение имеет и колина учительница немецкого языка Людмила Кононенко. мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, который активно призывает не обращать внимание на "детский лепет" о "невинно убиенных фашистах" и руководствоваться здравым смыслом, скрывает, что в действительности он внук немецкого полицая. Родился Костогриз в Полтавской области. Украинское происхождение имеет большинство работников администрации Нового Уренгоя. В том числе сразу три заместителя Ивана Костогриза: Геннадий Сердюк, Андрей Коваль, Надежда Бондарь.

Гость|12.12.2017 16:46|

А при чём тут учитель немецкого и директор? Кто этим детям историю преподаёт?! Как и чему их учили в этой гимназии - вот что проверять надо!

Гость|12.12.2017 16:56|

Хорошо им историю преподавали. Дай Бог каждому. Учили думать, а не речевки на митингах кричать. И не искать врагов повсюду. Все у них виноваты, одни заговоры вокруг. Умерьте параною и отстаньте от парня и его учителя.

Гость|12.12.2017 17:10|

Мы своих не бросаем, ну пожалелелиpenzainform.ru писал(a):

В своем выступлении мальчик отметил, что многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать»
Ну и где здесь чо?

Гость|12.12.2017 17:16|

Гость писал(a):

В своем выступлении мальчик отметил, что многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать»

Ну и где здесь чо?

хотели мира - но шли и делали - войну. не хотели воевать, но пришли на нашу территорию и убивали-насиловали-жгли. по вашей идеологии чикатило хотел как лучше, но высококачественно, супер-профессионально - насиловал и убивал, убивал и насиловал. это - для вас норма?

Гость|12.12.2017 17:18|

Гость писал(a):

Умерьте параною и отстаньте от парня и его учителя.
бандеровцев забыли спросить - как же нам относиться к убийцам и насильникам. вам нравиться - как ваших близких убивают-насилуют-грабят - наслаждайтесь. ваше право - для вашего личного употребления.

Гость|12.12.2017 17:33|

Колина учительница истории Элла Яворская (Мищенко) родом с Украины. Её муж Олег Яворский, работающий преподавателем истории в новоуренгойском техникуме - оттуда же. Сын преподавательницы Анатолий Яворский живёт в Киеве, поддерживает "правосеков" и карательные батальоны. Украинское происхождение имеет и колина учительница немецкого языка Людмила Кононенко. мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, который активно призывает не обращать внимание на "детский лепет" о "невинно убиенных фашистах" и руководствоваться здравым смыслом, скрывает, что в действительности он внук немецкого полицая. Родился Костогриз в Полтавской области. Украинское происхождение имеет большинство работников администрации Нового Уренгоя. В том числе сразу три заместителя Ивана Костогриза: Геннадий Сердюк, Андрей Коваль, Надежда Бондарь.

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