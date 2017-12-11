11.12.2017 | 15:54

Банк России рекомендует кредитным организациям стимулировать население сдавать в банки монеты. Об этом ЦБ заявил в своих ответах на вопросы банкиров на сайте Ассоциации российских банков (АРБ). В частности, это предлагается сделать за счет размещения монетоприемных модулей в офисах банковских учреждений.

Представители ЦБ отмечают, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

Кроме того, в Центробанке отметили, что перестали принимать заказы на изготовление Гознаком монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.

В апреле ЦБ выпустил памятные монеты номиналом 2 рубля, посвященные Севастополю и Керчи. На «керченской» монете изображены высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и медаль «Золотая звезда», а на «севастопольской» — памятник затопленным кораблям.