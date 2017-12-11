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В стране и мире | Российские клубы узнали соперников в плей-офф Лиги Европы

11.12.2017|15:46
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Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Жеребьевка состоялась в понедельник, 11 декабря, в швейцарском Ньоне. Петербургский «Зенит» сыграет с шотландским «Селтиком», московский «Локомотив» встретится с французской «Ниццей», «Спартаку» достался испанский «Атлетик», а ЦСКА разыграет путевку в следующий раунд с сербской командой «Црвена Звезда».

Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» (Испания)

«Динамо» (Украина) — АЕК (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Наполи» (Италия)

«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Зальцбург» (Австрия)

«Партизан» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)

«Лацио» (Италия) — «Стяуа» (Румыния)

«Лудогорец» (Румыния) — «Милан» (Италия)

«Астана» (Казахстан) — «Спортинг» (Португалия)

«Арсенал» (Англия) — «Эстерсунд» (Швеция)

«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия).

Первые матчи состоятся 15 февраля, ответные — 22-го. Финал пройдет в Лионе 16 мая.

Ранее 11 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Спартак» и ЦСКА, выступавшие на групповом этапе турнира, заняли третье место и пробились в Лигу Европы.

Источник — lenta.ru
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