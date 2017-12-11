11.12.2017 | 12:50

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) попросит президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пересмотреть решение о допуске отечественных атлетов до Игр-2018 без гимна и флага. Об этом «Р-Спорт» рассказала олимпийская чемпионка Софья Великая, возглавляющая комиссию.

«Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о готовности участия в Олимпийских играх. Мы его передадим на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК Баху пересмотреть решение международной организации об участии без гимна и флага», — заявила Великая.

По ее словам, комиссия поддержала спортсменов, решивших участвовать в Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. «Прошу российскую общественность с пониманием и уважением отнестись к решениям спортсменов. Будет ли спортсмен нести флаг или нет, все будут знать, что это спортсмен из России», — отметила Великая.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. В соревнованиях примут участие только те спортсмены, кто сможет доказать свою «чистоту».

На данный момент известно, что российские лыжники и саночники решили принять участие в Олимпиаде в Южной Корее.

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.