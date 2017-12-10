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В стране и мире | В России посчитали шизофреников

10.12.2017|13:01
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского оценили заболеваемость шизофренией по разным регионам России. Об этом сообщает RT.

Наибольшее количество шизофреников на 100 тысяч населения обнаружилось в Центральном федеральном округе — 370,9 больных. Второе и третье места заняли Уральский и Сибирский округа — 343,2 и 343,1 случаев заболевания на 100 тысяч человек соответственно. Реже всего, по данным медиков, шизофренией страдают на Северном Кавказе — 288 больных на 100 тысяч населения.

«Даже предположить невозможно, в чем причина разницы, — это до сих пор загадка. Нужны специальные исследования по медико-географическим данным. Многое зависит и от качества жизни населения. Но главным образом нужно проанализировать качество оказания психиатрической помощи в регионах: насколько своевременно выявляют болезнь, просвещают ли о ней население, как работают с пациентами», — прокомментировал результаты глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Всего, по данным исследования, в России проживают 488,5 тысячи больных этим психическим расстройством. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2011 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.12.2017 13:22|

Страна дебилов и шизиков поэтому такая власть.

Гость|10.12.2017 13:26|

penzainform.ru писал(a):

Наибольшее количество шизофреников на 100 тысяч населения обнаружилось в Центральном федеральном округе
penzainform.ru писал(a):
«Даже предположить невозможно, в чем причина разницы, — это до сих пор загадка.
а "яблочко" этой промблемки - не масква=кремммллль

Гость|10.12.2017 13:41|

судя по комментариям на этом форуме их гораздо больше...

Гость|10.12.2017 13:56|

penzainform.ru писал(a):

Всего, по данным исследования, в России проживают 488,5 тысячи больных этим психическим расстройством
Милонов, Поклонская, Яровая, Соловьев, Шибаев, Толстой, Мизулина, Шевченко, "Хирург", Малахов, Корчевников и далее

Гость|10.12.2017 13:58|

Гость писал(a):

судя по комментариям на этом форуме их гораздо больше.
шо ви имеете против креативна тварящих?

Гость|10.12.2017 14:04|

Гость писал(a):

судя по комментариям на этом форуме их гораздо больше...
Это вот всё, что я смогла сочинить, ибо языкам не обучена, даже родному (мычала до школы), и связать двух слов не умею.

Гость|10.12.2017 14:09|

Я ваабще фоточками общаюсь в ин сто грамме. Все такие же там понимают, шта я сказать хотелла, и без языков. Пищерные люди мне близки по духу, писменность нама никчему.

Гость|10.12.2017 14:12|

Количество "больных" пропорционально количеству "врачей", которые шьют их дела белыми нитками. Психиатрия - политическая медицина, и создана она именно в ЦФО для окормления русского населения.

Гость|10.12.2017 14:12|

Гость писал(a):

судя по комментариям на этом форуме их гораздо больше...
Не гораздо , а на одного - тебя .

Гость|10.12.2017 14:15|

Даунам недопустимо давать жизнь . Строго аборт .

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