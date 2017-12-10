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В стране и мире | Тысячи посылок россиян застряли на таможне

10.12.2017|12:15
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На таможне и складах авиаперевозчиков застряли тысячи посылок россиян. Об этом РИА Новости сообщил директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

По его словам, зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут убытки из-за новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС), которая в рамках эксперимента обязала покупателей указывать свой ИНН и электронные ссылки на приобретенные за границей товары, чтобы снизить риск ввоза товаров на подставных лиц. «К нововведениям никто не оказался готов. Зарубежные интернет-магазины только начали собирать необходимые данные покупателей. Поэтому часть груза содержит ИНН, часть — нет», — пояснил собеседник агентства.

Лямин отметил, что магазины еще не выработали механизм предоставления ИНН таможне, поэтому масштаб проблем трудно прогнозировать. «Задержки с доставкой точно будут», — предупредил он.

В ФТС 5 декабря заверили, что никаких задержек из-за действий ведомства не предвидится. «При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет», — заявили в службе.

Сейчас пошлиной не облагаются товары из-за рубежа на сумму не более одной тысячи евро (около 69,6 тысячи рублей) и массой не более 31 килограмма.

Источник — lenta.ru
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