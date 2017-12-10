10.12.2017 | 11:04

Россия осуществляла слежку за комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида. Об этом сообщил сам руководитель комиссии. Его слова приводит швейцарский портал Watson.

«Во время конференции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле с нами располагалась делегация российских спецслужб. Было ясно, что цель — именно мы. Компьютеры членов комиссии подвергались хакерским атакам. Мы предпринимали меры безопасности: не пользовались интернетом, запирали офисы, проверяли переговорные на наличие прослушивающих средств», — сказал Шмид.

Ранее 9 декабря Шмид предложил проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов.

Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 5 декабря МОК решил отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Выступить смогут только спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

6 декабря президент Владимир Путин одобрил выступление россиян на ОИ в статусе нейтральных спортсменов. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.