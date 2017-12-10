Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 дек 2017|11:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  69.64  |  $  59.28
 

В стране и мире | Россию обвинили в шпионаже против МОК

10.12.2017|11:04
Печать

Россия осуществляла слежку за комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида. Об этом сообщил сам руководитель комиссии. Его слова приводит швейцарский портал Watson.

«Во время конференции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле с нами располагалась делегация российских спецслужб. Было ясно, что цель — именно мы. Компьютеры членов комиссии подвергались хакерским атакам. Мы предпринимали меры безопасности: не пользовались интернетом, запирали офисы, проверяли переговорные на наличие прослушивающих средств», — сказал Шмид.

Ранее 9 декабря Шмид предложил проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов.

Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 5 декабря МОК решил отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Выступить смогут только спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

6 декабря президент Владимир Путин одобрил выступление россиян на ОИ в статусе нейтральных спортсменов. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!