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В стране и мире | Алексей Панин два дня прожил на вокзале с бомжами

10.12.2017|10:20
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Российский актер Алексей Панин два дня прожил с бездомными на Казанском вокзале в Москве. Об этом он рассказал в ролике в своем Instagram.

Панин рассказал, что начал документальный проект «Погружение», цель которого рассказать о жизни бездомных. Для того, чтобы лучше понять их, актер решил пожить с ними бок о бок.

Панин говорит, что в Москве сегодня 15 тысяч бездомных, и у каждого своя уникальная история. Цель проекта не осуждение бомжей, а попытка понять, когда в их жизни настал переломный момент, который отправил их жить на улицу.

В ноябре в сети появился клип, в котором вместе с Паниным снялась порнозвезда Ева Бергер. По сценарию, мужчина идет к своей возлюбленной с цветами, а она оказывается любительницей БДСМ.

Источник — lenta.ru
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