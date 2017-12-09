Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|9 дек 2017|12:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.64  |  $  59.28
 

В стране и мире | В ДТП в Якутии погибли девять человек

09.12.2017|11:08
Печать

В результате ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел вечером 8 декабря на федеральной автодороге «Колыма». Микроавтобус УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. После удара пассажирскую машину охватил огонь.

В больницы были доставлены трое пострадавших.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

24 октября маршрутка в Рязани попала в аварию, в результате пострадали 16 человек. Все пострадавшие, в том числе трое детей, госпитализированы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!