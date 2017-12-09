09.12.2017 | 11:08

В результате ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел вечером 8 декабря на федеральной автодороге «Колыма». Микроавтобус УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. После удара пассажирскую машину охватил огонь.

В больницы были доставлены трое пострадавших.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

24 октября маршрутка в Рязани попала в аварию, в результате пострадали 16 человек. Все пострадавшие, в том числе трое детей, госпитализированы.