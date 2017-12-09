09.12.2017 | 09:04

Мессенджер Telegram обратился в Верховный суд России с требованием признать недействующим приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) о предоставлении ведомству ключей шифрования для доступа к переписке пользователей. Об этом в пятницу, 8 декабря, ТАСС сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram.

В иске отмечается, что по закону доступ к переписке возможен только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести. В то же время приказ ФСБ дает спецслужбе право на внесудебный доступ к сообщениям пользователей, отметили в компании.

Юристы компании также обращают внимание на то, что приказ ФСБ призван реализовывать «закон Яровой», однако был принят до утверждения самого закона и не проходил общественного обсуждения.

В октябре Telegram был оштрафован Мещанским районным судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей на 800 тысяч рублей. Основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что будет оспаривать иск, поскольку требования противоречат гарантируемому конституцией праву на тайну переписки. Ключи дешифровки необходимы спецслужбам для того, чтобы «расширить свое влияние за счет конституционного права граждан», полагает Дуров.