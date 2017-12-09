09.12.2017 | 10:07

Стала известна судьба троих боевиков, обезвреженных в Ставрополе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, бандиты были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что преступники, готовившие теракты в местах массового скопления людей, были обезврежены в одном из частных домов города. Потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Для обезвреживания вооруженной бандгруппы в части Ставрополя был введен режим контртеррористической операции.