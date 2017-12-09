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В стране и мире | Силовики ликвидировали троих боевиков в Ставрополе

09.12.2017|10:07
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Стала известна судьба троих боевиков, обезвреженных в Ставрополе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, бандиты были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что преступники, готовившие теракты в местах массового скопления людей, были обезврежены в одном из частных домов города. Потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Для обезвреживания вооруженной бандгруппы в части Ставрополя был введен режим контртеррористической операции.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2017 10:10|

Нашими силовиками можно гордиться.

Гость|09.12.2017 10:16|

Дожили, уже в Ставрополье боевики. Поэтому надо давить этих террористов еще в зародыше, чтобы не успели распустить свои щупальца по всей России.

Гость|09.12.2017 10:17|

Ставрополье-аномальная зона!Боевики,Горбачов.маньяки,цапки-все оттуда))

Гость|09.12.2017 10:24|

Гость писал(a):

сть|09.12.2017 10:16|

Дожили, уже в Ставрополье боевики.

И чо так это не первый случай, они и в столице обезвреживают. Работают силовики по возможности.

Гость|09.12.2017 10:28|

Огромный респект якутскому мэру! Все правильно сказал.

Гость|09.12.2017 10:29|

Гость писал(a):

И чо так это не первый случай, они и в столице обезвреживают. Работают силовики по возможности.
Да, ловят русских ребят за картинки со свастикой и покупателе "шпионских ручек". Слава органам.

Гость|09.12.2017 10:31|

Гость писал(a):

Огромный респект якутскому мэру! Все правильно сказал.
Вот продажная модерашка и стерла его слова. Что гебешно-чинушная модерня трёт, то и правда.

Гость|09.12.2017 10:35|

Гость писал(a):

09.12.2017 10:28|

Огромный респект якутскому мэру! Все правильно сказал.

А чо он там сказал.

Гость|09.12.2017 10:41|

Аллах акбар не пройдет!))

Имя: Гость
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