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В стране и мире | Российские саночники единогласно решили участвовать в Олимпиаде-2018

09.12.2017|13:14
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Сборная России по санному спорту единогласно приняла решение выступать на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает ТАСС.

По информации президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталии Гарт, спортсмены, которые в данный момент находятся на этапе Кубка мира в Канаде, провели собрание и единогласно решили ехать в Пхенчхан. «Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать все равно надо. Будем доказывать силу российского спорта», — сказала Гарт.

Глава ФССР также отметила, что федерация сделает все, чтобы спортсмены не имели никаких проблем ни при подготовке к ОИ-2018, ни во время самой Олимпиады.

Российские лыжники 8 декабря также решили участвовать в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в ОИ-2018 за нарушения антидопинговых правил. В Играх примут участие только те спортсмены, кто сможет доказать свою «чистоту».

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2017 13:43|

penzainform.ru писал(a):

Российские саночники единогласно решили участвовать в Олимпиаде-2018
Какие молодцы!

Гость|09.12.2017 13:51|

Гость писал(a):

Какие молодцы!
Белый флаг,флаг капитуляции.Наплодили предателей Родины.

Имя: Гость
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