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В стране и мире | Британцы придумали антипохмельный завтрак

09.12.2017|14:00
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Британское отделение Uber Eats накормит клиентов «антипохмельным завтраком» в сезон рождественских корпоративов. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Набор для борьбы с похмельем называется Fix up Feast и состоит из яичницы из двух яиц с двумя ломтиками бекона и грибами, фасоли, авокадо и свежего шпината. Также в него входит овсяная каша с бананом и апельсиновый сок. Все эти продукты восстановят баланс белков, аминокислот и витаминов, после чего похмелье должно отступить.

По словам придумавшего этот завтрак повара Джозефа Юсеффа (Jozef Youssef), «похмельный завтрак» не только вкусный, но и идеально сблалансированный. «Мне нравится создавать блюда не просто вкусные, а с доказанной учеными полезностью. Каждый ингредиент в нем поможет от определенного недуга, вызванного весельем накануне», — отметил он.

Антипохмельный набор стоит девять с половиной фунтов (около 750 рублей) и будет продаваться с 8 по 22 декабря.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2017 14:15|

Это чрезвычайно важная новость для нашей области. Даешь выпить сегодня больше чем вчера, а завтра больше чем сегодня. Атипохмелье вам обеспечено.

penzainform.ru писал(a):

продукты восстановят баланс белков, аминокислот и витаминов, после чего похмелье должно отступить.

Гость|09.12.2017 14:17|

penzainform.ru писал(a):

апельсиновый сок.

У нас как то капустный рассол в почете. Пусть давятся бананами.

Гость|09.12.2017 14:22|

Ни какого рассола,эти .... должны страдать и мучиться.

Гость|09.12.2017 14:25|

Вы пробовали жрать яичницу с бодуна? Ну не идиоты ли?

Гость|09.12.2017 14:44|

Актуально аш жуть. А где рассол огуречный, истинно лаптёжный вариант? Не поддаваться всяким зарубежным провокациям!

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