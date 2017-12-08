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В стране и мире | В сети добились ответа на вечный вопрос о верхних полках в поезде

08.12.2017|14:03
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Пользователь Pikabu с ником unne расставил точки над i в вопросе принадлежности нижней полки в поездах. После большой дискуссии на портале о том, имеют ли люди с верхних полок право спускаться и сидеть на нижних, он решил обратиться с этим вопросом в РЖД.

Заявителю на официальном бланке ответили, что, согласно правилам перевозок пассажиров, каждый имеет право занимать место, указанное в его проездном документе, то есть билете.

«Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет, пассажир вступает в договорные отношения с АО "ФПК" и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует», — уточнил перевозчик, таким образом поставив точку в затянувшемся споре.

В РЖД также отметили, что пассажир на нижней полке имеет преимущественное право размещать свой багаж под нижней полкой.

По словам unne, если с использованием мест хранения «все ожидаемо», то информация о том, что пассажир с верхней полки вообще не имеет права находиться на нижней без согласия пассажира с нижней полки, вызвала у него удивление. Он попросил пассажиров с нижних полок не злоупотреблять положением и давать возможность соседям сверху воспользоваться столом, чтобы хотя бы поесть.

Пост unne разжег интерес посетителей портала. Пользователи отчаянно спорили о справедливости правил перевозки. Многие сочли их слишком жесткими.

«А люди с верхних все время почему-то уверены, что у них чуть ли не двухместный билет, — пишут любители ездить на нижних местах. — Я тоже езжу только на нижних и не понимаю, почему должна терпеть полдня соседа сверху. Я и полежать хочу, и поспать. Я понимаю, сесть поесть, но не весь день же».

«А "верхолазам" нельзя столиком пользоваться, получается? Или они, как гиббоны, сверху свешиваться должны?» — парируют их оппоненты.

Пассажирам с верхних полок предложили мстить пассажирам с нижних. К примеру, свешивать ноги в лицо соседу, находящемуся в более комфортном положении, или крошить ему на голову батон.

«Отлично. Теперь бабка с ребенком может официально выкупить два нижних места и устроить террор в отдельно взятом купе. А ты ей сверху носками воняешь и печеньем крошишь. Романтика», — заключает Ltkostenko.

Менее чем за сутки под постом появилось около тысячи гневных комментариев, подстегивающих пассажиров превратить времяпрепровождение в поезде в ад. Другие призывали образумиться и ради общего блага жить дружно.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.12.2017 14:17|

А выключатели тогда чьи же? Тогда я выключателями буду пользоваться как захочу, ну и другие гадости придумаем.

Гость|08.12.2017 14:22|

РЖД действует, как Трамп. Трамп стравливает израильтян с палестинцами. А РЖД пассажиров нижних и верхних полок. В СССР ссе было общее, и столик, и место для хранения багажа. А капиталистические собственнические разборки и сюда добрались. Верхнии полки должны стоить в таком случае в два раза дешевле из-за неудобств.

Гость|08.12.2017 14:34|

Гость писал(a):

Верхнии полки должны стоить в таком случае в два раза дешевле из-за неудобств.
Они и стоят дешевле. Я, конечно, не за то, чтобы не пускать верхолазов вниз. насколько помню, в вагоне на стене над нижней полкой ближе к проходу выбит номер мест и верхней полки. И несмотря на никакие правило есть еще и общечеловеческие нормы поведения и отношения друг к другу.

Гость|08.12.2017 14:36|

За всю жизнь только один раз столкнулся с требованием нижней пассажирки освободить ей место под полкой. А ещё раз попалась тётка толстая мордочка, которая легла не на свою нижнюю полку, освободила правда её по просьбе владельца, но утром чуть его не съела живьем. При этом представляла себя москвичкой, хотя ехала в шубе и шапке)))

Гость|08.12.2017 14:37|

Поправочка: тётка была здоровенной толстой мордовкой, похожей на гренадера.

Гость|08.12.2017 14:51|

МаШквачи они такие..

Гость|08.12.2017 15:04|

Это точно, знатная была машквачка из какого нибудь села Пердяйкино Пензенской области ))

Гость|08.12.2017 15:10|

Летайте самолётами!!!

Имя: Гость
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