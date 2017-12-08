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В стране и мире | Каждый второй россиянин назвал себя жертвой вымогательства

08.12.2017|11:59
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Четверть россиян хотя бы раз давали взятки чиновникам, еще 60 процентов никогда этого не делали, 15 процентов отказываются говорить на эту тему. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

По его словам, ведомство провело анонимный опрос в декабре 2016-го — январе 2017 года. Большинство опрошенных — 94 процента — отрицательно относятся к коррупции. При этом каждый второй россиянин сталкивался с ней. Так, у 38 процентов респондентов вымогали взятки должностные лица, у еще 12 процентов — посредники. У 30 процентов опрошенных никогда не было подобных ситуаций.

Самыми коррумпированными сферами россияне, по словам Русецкого, считают здравоохранение, образование, ЖКХ, государственные и муниципальные закупки и услуги, контрольно-надзорную, правоохранительную и судебную системы.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что ежегодно потери от коррупции составляют примерно десятую часть ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России. За первые девять месяцев 2017 года раскрыто коррупционных преступлений на общую сумму свыше 26 миллиардов рублей.

В середине октября правительство внесло в Госдуму законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции. В документе предлагается оказывать таким людям юридическую поддержку, помогать сохранить работу и избежать дисциплинарных взысканий.

Источник — lenta.ru
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