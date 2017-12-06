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В стране и мире | В правительстве одобрили выступление россиян под нейтральным флагом

06.12.2017|17:37
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Российским спортсменам следует ехать на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении национальной команды от соревнований. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, его слова передает ТАСС.

«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков допустил появление российского флага на церемонии закрытия Игр 2018 года в Пхенчхане. Он также отметил, что МОК прекратил в отношении российских спортсменов все расследования, связанные с допингом.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.12.2017 17:46|

Правильно, согласен.А у Кадырова есть олимпийцы на зимнюю олимпиаду?

Гость|06.12.2017 17:48|

Гость писал(a):

.А у Кадырова есть олимпийцы на зимнюю олимпиаду?
Да, бородатые и с оружием.

Гость|06.12.2017 17:51|

Побрились уже, обижаешь начальник )))

Гость|06.12.2017 18:02|

Под белой тряпкой !!!Сдаваться!?Никогда!!!Русские не сдаются!!!У Дворковичей,Ходорковских,Березовских ,Жириновских и др. "благодетелей"России ,нет Родины,у них есть место прибывания, где их средства и историческая родина.

Гость|06.12.2017 18:08|

penzainform.ru писал(a):

несмотря на решение Международного олимпийского комитета
Ради финансовой прибыли отдельных личностей,плевать правительство хотело под каким флагом будут выступать наши спортсмены

Гость|06.12.2017 18:13|

ПОЗОРИЩЕ ! ФУНКЦИОНЕРЫ И ЧИНОВНИКИ УНИЗИЛИ И ОПОЗОРИЛИ ВСЮ СТРАНУ !И ПОЙДУТ ВЕДЬ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕ !

Гость|06.12.2017 18:14|

Патриот Дворкович. Смешно. Решение примет Президент. Вот он патриот. Ему верю.

Гость|06.12.2017 18:23|

Гость писал(a):

Патриот Дворкович. Смешно. Решение примет Президент. Вот он патриот. Ему верю.
Веришь пересиденту???

Гость|06.12.2017 18:35|

либералы.

такие либералы.

страшно подумать, что они отчебучат если завтра (не дай Бог) вдруг война...

Гость|06.12.2017 18:38|

Гость писал(a):

.А у Кадырова есть олимпийцы на зимнюю олимпиаду?

Да, бородатые и с оружием.

Начальник колонии сказал, что мы в нашей колонии устроим свой спортивный праздник. Бег с мешками на голове, прыжки через колючую проволоку. Избиение палкапи, отнюдб не лыжными. Ну и стрельба по живым мишеням, конечно. Чтобы вы не забывали где живете.

Будни ГУЛАГа.

Гость|06.12.2017 18:40|

Хоркина - Пример того, что наличие или отсутствие ядерного оружия не меняет % дебилов в обществе, но существенно изменяет степень опасности для окружающих Впрочем когда в мозг бьёт мельдоний пополам с мочой, других высказывание от подобных особей ждать не приходится. Этот лепрозорий с вывеской "Российская Федерация" должен быть изолирован от нормального мира.

приземлялалась вне батута на голову

Гость|06.12.2017 18:41|

Радугу на флаг?

Гость|06.12.2017 18:44|

Гость писал(a):

Под белой тряпкой !!!Сдаваться!?Никогда!!!Русские не сдаются!!!У Дворковичей,Ходорковских,Березовских ,Жириновских и др. "благодетелей"России ,нет Родины,у них есть место прибывания, где их средства и историческая родина.
"Мы уже давно всех победили"

Ой, полна, полна дураками и дурами земелька русская...

Очередной раз макнули Россию в ее «величие»

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