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В стране и мире | МОК предложил ФИФА поискать допинг в российском футболе

06.12.2017|15:17
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) следует запросить информацию у руководителя одной из комиссий МОК Самуэля Шмидта относительно проблем с допингом в российском спорте. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК журналисты спросили Баха, как решение о запрете сборной России принимать участие в ОИ-2018 в Пхенчхане повлияет на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. «ФИФА должна обратиться к господину Шмидту, может, он столкнулся с какими-то свидетельствами в ходе расследований», — отметил Бах.

26 ноября Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов доказать причастность российских футболистов к государственной допинг-программе. По его словам, представители ФИФА могут обратиться к Родченкову в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок».

В СМИ также появилась информация, что ФИФА решила связаться с Родченковым в рамках собственного расследования. На данный момент федерация не нашла доказательств вины российских игроков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.12.2017 15:25|

Баха и Макларена к стенке ! И проверить их самих на допинг, а то может быстрой смерти не заслуживают !

Гость|06.12.2017 15:42|

Обосрались мы конкретно, родченкова точно заколют галоперидолом, не имеет значения тут или там ...

Гость|06.12.2017 15:50|

Вот если бы МОК предложил ФИФА смысл в российском футболе поискать - это ещё как-нибудь понять можно было, но допинг... МОК вообще видел, как наши футболисты играют?

Имя: Гость
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