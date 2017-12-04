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В стране и мире | В крови умершего актера Марьянова нашли мощные препараты

04.12.2017|15:35
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В крови актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося в середине октября, обнаружили высокое содержание галоперидола и феназепама. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По результатам химико-гистологической экспертизы тканей тела артиста будет возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Дело возбудят в отношении директора и других сотрудников реабилитационного центра «Феникс», где Марьянов находился в последние дни жизни. Экспертиза показала, что сильнодействующие препараты вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью, несмотря на то, что применять их должны только под контролем врача.

В октябре источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что реабилитационный центр «Феникс» оказывал помощь без медицинских документов.

О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.12.2017 16:04|

Да не друзья,а вот эти самые МЕДИКИ (без медицинского образования,сами бывшие алкаши и наркоманы)они же делали и уколы,его закололи этими препаратами потому,что он сопротивлялся,и пытался оттуда уйти.В машину его грузили уже хрипящего,умер он в машине.Была передача по Т.В.

Имя: Гость
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