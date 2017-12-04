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В стране и мире | Сотрудница полиции лишилась квартиры и слишком дорогих джипов

04.12.2017|15:40
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Сотрудница полиции Озерска Челябинской области отдала в пользу государства два внедорожника и квартиру, не сумев доказать законность их приобретения, сообщается на сайте городского суда.

Речь идет о дорогостоящих приобретениях, которые женщина сделала в 2015 году. В ежегодной налоговой декларации страж порядка не объяснила, откуда у нее и ее гражданского мужа появились средства на покупку автомобилей и недвижимости.

По решению суда в пользу государства изъяты Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 и квартира. Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В марте комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий конфисковать имущество у родственников коррупционеров. Депутаты заверили, что проблемы, на решение которых направлен законопроект, урегулированы гражданским и уголовным законодательством.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.12.2017 16:05|

penzainform.ru писал(a):

отдала в пользу государства два внедорожника и квартиру, не сумев доказать законность их приобретения,

Но ведь и не доказано преступного приобретения. Презумпция невиновности. Но в наше время в виду того, что "90%" верующие объяснение простое и должно быть засчитано, "бог послал".

Гость|04.12.2017 16:35|

Дождёмся ещё решения Минфина США в отношении наших олигархов и чиновников, а там уже миллиарды...долларов.

Жалко,что не в пользу нашего государства, а их.

Гость|04.12.2017 16:35|

А дети Ширшиной и всяких депутатов и начальников отделов? На что приобретали квартиры в новостройках?

Гость|04.12.2017 16:59|

Гость писал(a):

Но ведь и не доказано преступного приобретения. Презумпция невиновности.
ст. 20 Конвенции ООН против коррупции "незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать".

Так что все разумно: если ты не можешь объяснить, откуда у тебя бабло, которое во много раз превышает твой официальный доход - значит, получил ты его незаконным путем. А уж как именно: украл, взятка, незаконное предпринимательство с уходом от налогов - не важно.

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