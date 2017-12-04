04.12.2017 | 15:40

Сотрудница полиции Озерска Челябинской области отдала в пользу государства два внедорожника и квартиру, не сумев доказать законность их приобретения, сообщается на сайте городского суда.

Речь идет о дорогостоящих приобретениях, которые женщина сделала в 2015 году. В ежегодной налоговой декларации страж порядка не объяснила, откуда у нее и ее гражданского мужа появились средства на покупку автомобилей и недвижимости.

По решению суда в пользу государства изъяты Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 и квартира. Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В марте комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий конфисковать имущество у родственников коррупционеров. Депутаты заверили, что проблемы, на решение которых направлен законопроект, урегулированы гражданским и уголовным законодательством.