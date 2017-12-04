Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 дек 2017|11:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  69.75  |  $  58.52
 

В стране и мире | Шойгу попросил Путина без конкурса раздать военные заказы на триллион рублей

04.12.2017|10:44
Печать

Глава Минобороны России Сергей Шойгу попросил президента Владимира Путина разрешить без конкурса распределить заказы на строительство военных объектов между 12 компаниями, которые получат статус «единственных исполнителей». На возведение спецобъектов в 2018-2027 годах будет выделено около одного триллиона рублей бюджетных средств. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее письмо Шойгу направил Путину 20 ноября. В тот же день президент завизировал свое согласие с предложением.

Наделение организаций статусом «единственные» позволит избавить Минобороны от проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время, сказал собеседник издания.

Обращение министра обороны связано с прекращением деятельности Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России), которое было окончательно упразднено в сентябре.

В марте замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что в структуре Минобороны вместо упраздненного Спецстроя будут созданы восемь специализированных строительных управлений.

Спецстрой был распущен в конце 2016 года. Поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков. В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.12.2017 10:54|

ОТКАТЫ ЗАСЕКРЕТИТЬ

Гость|04.12.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

В тот же день президент завизировал свое согласие с предложением.
Это Вам не в ручную "пилить" :) В масштабах страны "лесопилку" приходится запускать :)

Гость|04.12.2017 11:00|

Гость писал(a):

ОТКАТЫ ЗАСЕКРЕТИТЬ
узаконить

Гость|04.12.2017 11:10|

До́ют и до́ют, до́ют и до́ют. И даже доя́т!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!