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В стране и мире | Шарапова станет актрисой

03.12.2017|11:49
Печать

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет в спин-оффе фильма «Одиннадцать друзей Оушена» под названием «Восемь подруг мисс Оушен». Об этом сообщает Tennis World USA.

По информации издания, в картине также снимется американская теннисистка Серена Уильямс. Обе спортсменки исполнят камео, то есть сыграют самих себя.

Премьера картины «Восемь подруг мисс Оушен» запланирована на июнь 2018 года. Главные роли исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие. Режиссером и сценаристом фильма стал Гэри Росс.

Последний матч в сезоне Шарапова провела 17 октября. В первом раунде московского Кубка Кремля россиянка проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой.

В конце апреля 2017 года 30-летняя теннисистка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, вышедшую в сентябре.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.12.2017 12:26|

Порноактрисой?

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