03.12.2017 | 10:44

Пятеро детей сгорели в жилом доме в поселке Степной Искитимского района Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Пожар произошел утром воскресенья. Жильцы дома на трех хозяев почувствовали сильный запах дыма, и выскочив на улицу, увидели объятую огнем квартиру. Они начали будить спящих соседей, и из горящего помещения выбежал хозяин.

Свидетели рассказали подоспевшим пожарным, что в доме могут оставаться пять детей, в возрасте от полутора до семи лет. Позднее спасатели нашли их. По предварительной информации, они погибли в первые минуты пожара от отравления угарным газом.

Агентство РИА Новости выяснило, что детей воспитывал спасшийся отец-одиночка — их мать умерла.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».