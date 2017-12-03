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В стране и мире | Пятеро детей сгорели в жилом доме под Новосибирском

03.12.2017|10:44
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Пятеро детей сгорели в жилом доме в поселке Степной Искитимского района Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Пожар произошел утром воскресенья. Жильцы дома на трех хозяев почувствовали сильный запах дыма, и выскочив на улицу, увидели объятую огнем квартиру. Они начали будить спящих соседей, и из горящего помещения выбежал хозяин.

Свидетели рассказали подоспевшим пожарным, что в доме могут оставаться пять детей, в возрасте от полутора до семи лет. Позднее спасатели нашли их. По предварительной информации, они погибли в первые минуты пожара от отравления угарным газом.

Агентство РИА Новости выяснило, что детей воспитывал спасшийся отец-одиночка — их мать умерла.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Источник — lenta.ru
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Гость|03.12.2017 10:54|

penzainform.ru писал(a):

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Причина это БЕДНОСТЬ и невозможность обеспечить безопасность за зарплату.

Имя: Гость
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