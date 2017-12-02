02.12.2017 | 10:31

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о деталях увольнения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я лично увольнял директора лаборатории. Он просил не лишать его работы. Говорил, мы можем взорвать все: и WADA, и МОК (Международный олимпийский комитет — прим. «Ленты.ру»). У него, мол, столько информации. Но я отказался», — заявил Мутко.

Политик также вспомнил о количестве терапевтических исключений у российских спортсменов и у представителей других команд. «Кто-то хочет, чтоб мы этим занялись? Мы займемся. Кто-то извинился перед нами за мельдоний? Конечно, нет. Столько спортсменов «подвисло», оставили ребят без соревнований», — отметил вице-премьер.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и переместилась с первого на четвертое место в общекомандном зачете.