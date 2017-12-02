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В стране и мире | Провокационная Wi-Fi-сеть заставила сесть самолет

02.12.2017|16:08
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Самолет совершил экстренную посадку из-за подозрительного названия Wi-Fi-сети. Об этом сообщило агентство Reuters.

Рейс из столицы Кении Найроби в турецкий Стамбул был прерван из-за обнаружения Wi-Fi-сети с названием «Бомба на борту». Когда пассажиры заметили ее, у них началась паника.

Авиакомпания Turkish Airlines, на борту которой и произошел инцидент, сообщает, что экстренную посадку самолет совершил в Судане в международном аэропорту Хартум. Всех пассажиров и багаж осмотрели, бомбы не обнаружили, и полет был продолжен.

Неизвестно, удалось ли вычислить человека, создавшего эту сеть, и понес ли он какое-нибудь наказание.

29 ноября стало известно, что пассажирка самолета, покусавшая членов экипажа, предстала перед судом. 40-летняя гражданка Бразилии и США Иреш Альвес Перейра устроила на борту авиалайнера пьяный дебош: она громко кричала, ударила в лицо сидящего впереди нее человека, затем устроила драку со стюардами и покусала их. Женщину отпустили под залог в 100 тысяч долларов США (5,8 миллиона рублей).

Источник — lenta.ru
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