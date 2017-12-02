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В стране и мире | Правительство признало неизбежность роста цен на бензин

02.12.2017|14:18
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Розничные цены на бензин в 2017 году могут вырасти на уровень выше инфляции. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«В связи с повышением налогов, конечно какой-то рост цен на бензин есть, это неизбежно», — сказал Дворкович. Он отметил, что в интервале трех лет повышение стоимости «укладывается в общие инфляционные ожидания».

Рост цен на бензин выше уровня инфляции Дворкович объясняет низкой инфляцией в 2017 году. «У нас очень сильно упала инфляция, поэтому, может быть, действительно, внутри года цены на бензин вырастут чуть больше», — объяснил вице-премьер.

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизы на бензин в 2018-2022 годах будут проиндексированы. С 1 января 2018-го ставка акциза на бензин и дизельное топливо вырастет на 50 копеек в расчете на один литр, а в июле 2018 года пройдет повторная индексация, также на 50 копеек за литр.

В начале ноября оптовый рынок бензина столкнулся с резким ростом цен. Среди причин роста цен назывались сокращение производства, увеличение налоговой нагрузки на производителей со стороны правительства, а также деятельность спекулянтов на бирже.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.12.2017 14:37|

Короче пояса ещё потуже ребята вам придётся подтянуть, это я про население.

Гость|02.12.2017 14:48|

Дворковича ждёт военный трибунал и висилица .

Гость|02.12.2017 14:49|

Гость писал(a):

Короче пояса ещё потуже ребята вам придётся подтянуть, это я про население.
А ты чей будешь ?

Гость|02.12.2017 14:50|

penzainform.ru писал(a):

«У нас очень сильно упала инфляция, поэтому, может быть, действительно, внутри года цены на бензин вырастут чуть больше», — объяснил вице-премьер.
Конгениально! Цены на бензин разгонят инфляцию и она не так "сильно упадет")))

Гость|02.12.2017 14:55|

Чувствуется, что экономика начала расти в России, как сказал царь. Только этот министер об этом не знает!!!

Гость|02.12.2017 15:02|

Повышайте,зачем вы нам об этом говорите,мы всё стерпим,лишь бы вы с жиру лопнули.

Имя: Гость
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