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В стране и мире | Создательница новой олимпийской формы ответила на критику

01.12.2017|13:35
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Главный дизайнер официальной экипировочной компании олимпийской сборной России Zasport Анастасия Задорина прокомментировала критику в адрес своей коллекции. Своим мнением она поделилась с изданием «Ридус».

«Я делаю свое дело. Мнение людей, которые меня поддерживают, мне важно. Им все нравится. И для меня самое важное, когда комфортно. Важна оценка спортсменов, потому что в первую очередь мы делаем для них», — заявила она. По ее словам, каждый человек имеет свое мнение, которое она учтет.

Задорину обвинили в том, что ее коллекция похожа на новую линейку Гоши Рубчинского. «Меня это не задевает. Рубчинский прекрасен в своей отрасли», — отметила дизайнер.

30 ноября в Москве прошел показ новой формы для олимпийской сборной России от Zasport. Бренд презентовал форму в цветах российского флага, дополненных светло-серыми тонами.

В сети бурно отреагировали на презентацию. Мнения по поводу дизайна разошлись. Некоторым форма пришлась по вкусу, однако подавляющее большинство сочли ее некрасивой.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.12.2017 13:58|

паранжу бы еще на спортсменок и хиджаб.

Гость|01.12.2017 14:01|

Предлагаемую Задориной форму не следует утверждать

Гость|01.12.2017 14:44|

Серый цвет благородный. Если его грамотно использовать, выбрать подходящий оттенок и преподнести. Дело не в цвете, который так ругают, скорее всех бесит сам дизайнер. Но может случиться, что у нас в стране просто так принято - хаить всё и всех подряд, лишь бы был повод

Гость|01.12.2017 14:47|

Гость писал(a):

Серый цвет благородный
Но не в данной коллекции.

А вообще были ли другие варианты? Конкурс может какой был? Почему выбрали именно этого дизайнера?

Гость|01.12.2017 14:52|

А куда ехать-то собрались?

Имя: Гость
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